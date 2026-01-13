Haberler

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak

Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçında Corendon Alanyaspor'a mağlup olan bordo-mavililer, galibiyet peşinde.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek.

Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Karadeniz ekibi, öğle saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Son 4 resmi karşılaşmada galip gelemedi

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
