Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, dün Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo, dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
