Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular yenileme ve oyun çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3 Aralık'ta yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, dün TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
