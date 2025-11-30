Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3 Aralık'ta yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, dün TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın bu maçın hazırlıklarına devam edecek.