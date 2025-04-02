Trabzonspor, Ziraat Kupası'nda Bodrum FK'yı Konuk Etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, ligde Göztepe ile oynadığı maçın 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, orta alanda Ozan Tufan'ın yerine Göztepe maçında yedek soyundurduğu Sikan'ı tercih ederken forvette geçen hafta cezası nedeniyle oynayamayan Banza'ya da Enis Destan'ın yerine görev verdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan kadroda yer almadı.

Savic, 3 maç sonra kadroda

Trabzonspor'un ligde TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Savic, 3 resmi maçın ardından kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Fatih Tekke, Karadağlı savunma oyuncusunu tam olarak hazır görmemesi nedeniyle yedek kulübesinde oturttu.

Tribünlerde boşluklar

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Dün 19 Yaş Altı Takımı'nın Inter ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı dolarken, kupa karşılaşmasına daha az ilgi gösterildi ve tribünde boşluklar gözlendi.

Her iki takım oyuncuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak için "Seni Unutmayacağız Volkan Konak" yazılı pankart ile sahaya çıktı.