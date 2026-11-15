Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Zenit'e Rusya'da oynadığı hazırlık maçında 3-0 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Gazprom Arena'da Zenit ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. Zenit'in golleri 13. dakikada Augusto, 58. dakikada Ahmet Cemil Güren'in kendi kalesine attığı gol ve 75. dakikada Sobolev'den geldi.

Trabzonspor, Rusya'nın Zenit ekibiyle Rusya'da oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti.

St. Petersburg şehrinde bulunan Gazprom Arena'da oynanan maçın 13. dakikasında Zenit, Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı, bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında gelişen Zenit atağında Ahmet Cemil Güren, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

Mücadelenin 75. dakikasında Sobolev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayarak maçın skorunu ilan etti: 3-0.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme

Arda Güler için neler dediler neler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı

Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline bakın ne taktı
SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama: Borsada satış baskısına karşı yeni adım atıldı

SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni karar
DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı20

Haftada 500 kişi Türkiye'ye mi gönderilecek? Resmi açıklama geldi
Bursa'da uyuşturucuyla mücadele eden ailelerin feryadı! Bir baba: Oğlumun cezaevinde kalmasına sevinir durumdayım

Bir babanın acı itirafı! Oğlunun cezaevinde kalmasına seviniyor
İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan Fransa'ya karşı sürpriz tercih

Sergen Yalçın'dan dev maçta sürpriz tercih!
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan

Başkanlar kurulu Altaylı için kararını verdi! Şimdi her şey sil baştan
Hindistan'da canlı yayında akılalmaz anlar! Yetkili, arkadaşının kulağını ısırmaya çalıştı

Bu nasıl canlı yayın! Yetkili kamera önünde açıklama yaparken...