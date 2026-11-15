Trabzonspor, Zenit'e Rusya'da oynadığı hazırlık maçında 3-0 yenildi

Trabzonspor, Zenit'e Rusya'da oynadığı hazırlık maçında 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Trabzonspor, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Gazprom Arena'da Zenit ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. Zenit'in golleri 13. dakikada Augusto, 58. dakikada Ahmet Cemil Güren'in kendi kalesine attığı gol ve 75. dakikada Sobolev'den geldi.
Trabzonspor, Rusya'nın Zenit ekibiyle Rusya'da oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti.
St. Petersburg şehrinde bulunan Gazprom Arena'da oynanan maçın 13. dakikasında Zenit, Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı, bu sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmanın 58. dakikasında gelişen Zenit atağında Ahmet Cemil Güren, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-0.
Mücadelenin 75. dakikasında Sobolev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayarak maçın skorunu ilan etti: 3-0.
Kaynak: AA