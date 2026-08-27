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Trabzonspor'a Budapeşte'de ağır darbe: 4-0

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TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros’a 4-0 mağlup oldu.

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk oldu. Groupama Stadyumu'nda TSİ 21.30'da başlayan mücadelede Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çaldı. Rade Obrenovic'in yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlendi.

Ev sahibi Ferencvaros maça, "Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Trabzonspor ise "Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviola, Mohamed Salah, Onuachu" 11'iyle sahada yer aldı.

Maça Trabzonspor topa hakim olarak başladı ancak Ruslan Malinovskyi, 13'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla kontrolü eline alan Ferencvaros, 19'uncu dakikada Callum O'Dowda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Marius Corbu'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 57'nci dakikada penaltıya sebep olan Cabral, iki sarı karttan kırmızı kart gördü ve Trabzonspor, 9 kişi kaldı. 59'uncu dakikada Bamidele Yusuf, penaltıyı gole çevirdi: 3-0. 86'ncı dakikada fileleri havalandıran Krisztian Lisztes, maçın skorunu belirledi: 4-0. Trabzonspor bu sonucun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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