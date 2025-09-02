Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu

Süper Lig ekibi Trabzonspor, takımın kaptanı Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro garanti bedel artı 3 milyon euro şarta bağlı bonuslarla Galatasaray'a sattığını duyurdu. Rekor transfer sonrası bordo-mavililerin yeni kaleci hedefi belli oldu.

TEMASA GEÇİLDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre Trabzonspor'un Uğurcan Çakır sonrası kalede yeni hedefi Bilal Bayazıt oldu. Bordo-mavililerin, Kayserispor'un kalesini koruyan 26 yaşındaki eldiven için resmi teklif yapmadığı ancak dolaylı yollardan temas sağladığı belirtildi.

Piyasa değeri 2 milyon euro olan Bayazıt'ın Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Hollanda doğumlu eldiven 2021'de Vitesse'den bedelsiz olarak Kayserispor'a katılmıştı.