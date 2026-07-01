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Trabzonspor'da yeni transferler videoyla tanıtıldı

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 4 oyuncuyu, Sümela Manastırı ve Uzungöl gibi şehir simgelerinin yer aldığı yapay zeka destekli sinematik bir tanıtım filmiyle taraftarlarına duyurdu.

Trabzonspor, yeni transferlerini yapay zeka destekli hazırlanan sinematik bir videoyla taraftarlarına duyurdu. Trabzon'un simgelerinden Sümela Manastırı'nda başlayan tanıtım filminde, "Bize bir ekip lazım" sözleriyle dikkat çekici bir giriş yapıldı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Bordo-mavili kulüp, transferler için video paylaşırken şehrin simgeleri de transfer tanıtımına taşındı. Videoda ilk olarak serbest statüde kadroya katılan Metehan Mimaroğlu yer alırken, ardından havalimanından çıkan Melih Kabasakal ekrana geldi. Bordo-mavililerin maçlarını oynadığı stadyumda savunma oyuncusu Samet Akaydin'in sahne aldığı tanıtımda, genç futbolcu Thierry Karadeniz ise Uzungöl'e motosikletle giriş yaptığı görüntülerle izleyici karşısına çıktı.

Tanıtım filminin final bölümünde ise dört futbolcu bir hangarda bir araya geldi. Birbirlerine bakarak tebessüm eden oyuncuların yer aldığı sahneyle video sona ererken, yapay zeka destekli görsel efektler ve sinematik anlatım taraftarlardan büyük beğeni topladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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