Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi
Trabzonspor, Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki genç futbolcu, Bordo-mavililere transferi için Türkiye'ye geldi.
Süper Lig devi Trabzonspor, çok uzun bir süredir girişimlerini sürdürdüğü sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.
LOVIK, TRABZONSPOR İÇİN TRABZON'DA
Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Parma forması giyen 22 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferini bitirdi. Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Lovik'i çok sayıda bordo-mavili taraftar karşıladı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Öte yandan transferin maliyeti de belli oldu. Trabzonspor, genç savunma oyuncusu için Parma'ya 3 milyon euro ödeme yapacak. Karadeniz devi, bu rakamı İtalyan ekibine 2 taksit halinde ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 12 maçta süre bulan Lovik, bu maçlarda 1 golün asistini yapmayı başardı.