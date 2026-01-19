Haberler

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Güncelleme:
Trabzonspor, Parma forması giyen Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki genç futbolcu, Bordo-mavililere transferi için Türkiye'ye geldi.

  • Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Parma'dan 22 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Lovik'i transfer etti.
  • Trabzonspor, Lovik'in transferi için Parma'ya 3 milyon euro ödeyecek ve bu tutarı 2 taksitte yatıracak.
  • Mathias Lovik, bu sezon Parma ile tüm kulvarlarda 12 maçta oynadı ve bu maçlarda 1 asist yaptı.

Süper Lig devi Trabzonspor, çok uzun bir süredir girişimlerini sürdürdüğü sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

LOVIK, TRABZONSPOR İÇİN TRABZON'DA

Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Parma forması giyen 22 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Lovik'in transferini bitirdi. Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Lovik'i çok sayıda bordo-mavili taraftar karşıladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Öte yandan transferin maliyeti de belli oldu. Trabzonspor, genç savunma oyuncusu için Parma'ya 3 milyon euro ödeme yapacak. Karadeniz devi, bu rakamı İtalyan ekibine 2 taksit halinde ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 12 maçta süre bulan Lovik, bu maçlarda 1 golün asistini yapmayı başardı.

500

