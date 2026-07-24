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Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı

Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
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Trabzonspor, ikinci etap hazırlıklarına Avusturya'da akşam antrenmanıyla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda ısınma, rondo ve geçiş oyunu çalışıldı. Nwaiwu için doğum günü pastası kesildi.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Avusturya'da akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabını tamamlayan Trabzonspor, kamp çalışmalarının ikinci etabını Avusturya'da TSİ 19.30'da yaptığı ilk antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve rondo çalışması yapıldı. Antrenman, geçiş oyunu ile sona erdi. Ayrıca antrenman sonrasında Chibuike Nwaiwu için doğum günü pastası kesildi. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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