Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00'de yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.