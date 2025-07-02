Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşam saatlerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00'de yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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