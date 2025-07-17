Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular kuvvet çalışması yaptı. Bordo-mavililer, gün içinde Araz Nahçıvan ile hazırlık maçı yapacak.

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da devam eden Trabzonspor günün ilk antrenmanını sabah saat 10.00'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını saat 17.00'de Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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