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Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik ısınma ve dar alan oyunuyla sürdürdü. İki günlük iznin ardından çift antrenman yapılacak.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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