Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta Drogheda United'i konuk edecek

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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İrlanda'nın Drogheda United takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde teknik direktör Kevin Doherty yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor, kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde ay-yıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan kardeş takımı Drogheda United'i Papara Park'ta yarın saat 19.00'da konuk edecek.

Kaynak: AA