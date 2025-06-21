Trabzonspor, Wagner Pina'nın Transferini Duyurdu
Trabzonspor, NFC teknolojisi ile transferini gerçekleştirdiği Wagner Pina, İstanbul Havalimanı'na inerek bordo-mavili kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Portekiz Ligi'nde Estoril forması giymişti.
Trabzonspor'un NFC teknolojisi kullanarak transferini duyurduğu Wagner Pina, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na inen Yeşil Burun Adalı futbolcuyu bordo-mavili kulübün yetkilileri karşıladı.
Son olarak Portekiz Ligi takımlarından Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon takımıyla 30 lig maçında forma giyip 2 gol kaydetti.
Pina, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da 8 maçta oynadı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor