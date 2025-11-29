Haberler

Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor 1-1 Beraber Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı gol ve Onuachu'nun penaltı golü ile eşitlik sağlandı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Trabzonspor : Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu,

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş, Guilherme, Jin Ho, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Bardhi, Umut Nayir

Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 43 (Penaltıdan) Onuachu ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

4. dakikada Olaigbe'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bahadır Güngördü, topu kale direğinin üstünden kornere gönderdi.

5. dakikada Biorlo'nun pasında Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Onana, gole izin vermedi.

14. dakikada sağ taraftan Andzouana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Bardhi, uygun durumda kötü vuruşla topu auta attı.

17. dakikada ceza alanı içinde Andzouana'nın şutunda Okay Yokuşlu'nun müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-1.

24. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Zubkov'un pasında Muçi, kaleci Bahadır Güngördü'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Önce aut kararı veren karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.

İlk yarı. 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor geriye düştüğü maçta taraftarı önünde hata yapmadı

Trabzonspor'dan G.Saray ve Fenerbahçe'ye gözdağı
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Trabzonspor geriye düştüğü maçta taraftarı önünde hata yapmadı

Trabzonspor'dan G.Saray ve Fenerbahçe'ye gözdağı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Patlamanın ardından Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği

Patlamanın ardından o kentte doğal gaz sızıntısı paniği
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler

Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.