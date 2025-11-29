Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor 1-1 Beraber Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı gol ve Onuachu'nun penaltı golü ile eşitlik sağlandı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Trabzonspor : Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu,
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş, Guilherme, Jin Ho, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Bardhi, Umut Nayir
Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 43 (Penaltıdan) Onuachu ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
4. dakikada Olaigbe'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bahadır Güngördü, topu kale direğinin üstünden kornere gönderdi.
5. dakikada Biorlo'nun pasında Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Onana, gole izin vermedi.
14. dakikada sağ taraftan Andzouana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Bardhi, uygun durumda kötü vuruşla topu auta attı.
17. dakikada ceza alanı içinde Andzouana'nın şutunda Okay Yokuşlu'nun müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-1.
24. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.
40. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Zubkov'un pasında Muçi, kaleci Bahadır Güngördü'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Önce aut kararı veren karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.
İlk yarı. 1-1 berabere tamamlandı.