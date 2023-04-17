Gerçek ortaya çıktı! Pirlo'nun Trabzonspor'a gitmesine sürpriz bir isim mani oldu

Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ün hocası Pirlo ile görüşüp büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, İtalyan hocanın eşine takıldı. Ünlü yorumcu Sinan Engin, Trabzon'a gitmek istemeyen Pirlo'nun eşinin anlaşmaya engel olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni teknik direktörün Nenad Bjelica olması bekleniyor. Bjelica'dan önce Sergen Yalçın'la görüşen Bordo-Mavililer, anlaşmazlık çıkınca Andrea Pirlo'ya yönelmişti. Pirlo ile büyük ölçüde el sıkışan Karadeniz Fırtınası, bu sefer de İtalyan hocanın eşine takıldı.

EŞİ ENGEL OLDU

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Radyo Gol'daki programında Pirlo ve Trabzonspor'un anlaşmasının nasıl bozulduğunu anlattı. Engin, Pirlo'nun eşinin Trabzon'a gitmek istememesinden dolayı imzaların atılamadığını söyledi.

"TRABZON'A GİTMEYE ÇEKİNDİ"

Sinan Engin söz konusu yayında şu ifadeleri kullandı: "Andrea Pirlo geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile görüştü. Para dahil her şeyde anlaşılmıştı ancak Pirlo'nun eşi Trabzon'da yaşamak istemedi. Trabzon'a yerleşmekten çekindiler."