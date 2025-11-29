Haberler

Trabzonspor ve Konyaspor, 49. Randevuda Karşılaşıyor

Trabzonspor ve Konyaspor, 49. Randevuda Karşılaşıyor
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. İki takım, bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Trabzonspor'un 24, Konyaspor'un 12 galibiyeti bulunuyor.

TRABZONSPOR ile Konyaspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında bugün yapacakları maçla 49'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 48 maçta Trabzonspor'un 24, Konyaspor'un 12 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında bugün Konyaspor'u konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Trabzonspor, 28 puan toplayarak 3'üncü sırada zirve takibini sürdürürken, konuk ekip Konyaspor 15 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 48'i Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 64 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 30, Konyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadıkları son maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
