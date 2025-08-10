Trabzonspor ve Kocaelispor Süper Lig'de Birleşiyor

TRABZONSPOR ile Kocaelispor, Süper Lig'in 1'inci haftasında yarın oynayacakları maçla ligde 41'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 40 maçta Trabzonspor 20, Kocaelispor 9 galibiyet elde ederken 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, 2025-26 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekibi Kocaelispor'u Papara Park'ta konuk edecek. Yarın saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2'nci Lig'de oynanan karşılaşmalarla başladı. O günden bu yana Trabzonspor ile Kocaelispor, 40'ı Süper Lig, 6'sı 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 52 maçta karşılaştı. 2'nci Lig'de oynanan 6 maçta Trabzonspor 4 galibiyet alırken 2 karşılaşma da berabere tamamlandı. Türkiye Kupası'ndaki 6 mücadelede ise Trabzonspor 3, Kocaelispor 2 kez kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

LİGDE BORDO MAVİLİLER ÜSTÜN

Süper Lig'deki 40 maçın 20'sini Trabzonspor, 9'unu Kocaelispor kazandı, 11 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda bordo-mavililer 80 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü. İki takım, Süper Lig'de en son 9 Mayıs 2009'da Kocaeli'de karşılaştı. Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği maç, ligde oynanan son buluşma oldu.