Trabzonspor ve Kocaelispor Süper Lig'de Birleşiyor

Trabzonspor ve Kocaelispor Süper Lig'de Birleşiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor ile Kocaelispor, Süper Lig'in 1'inci haftasında 41. kez karşılaşacak. İki takım daha önce Süper Lig'de 40 maçta mücadele etti. Trabzonspor, Kocaelispor'a karşı lig tarihindeki 20 galibiyetle önde bulunuyor.

TRABZONSPOR ile Kocaelispor, Süper Lig'in 1'inci haftasında yarın oynayacakları maçla ligde 41'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 40 maçta Trabzonspor 20, Kocaelispor 9 galibiyet elde ederken 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, 2025-26 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekibi Kocaelispor'u Papara Park'ta konuk edecek. Yarın saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2'nci Lig'de oynanan karşılaşmalarla başladı. O günden bu yana Trabzonspor ile Kocaelispor, 40'ı Süper Lig, 6'sı 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 52 maçta karşılaştı. 2'nci Lig'de oynanan 6 maçta Trabzonspor 4 galibiyet alırken 2 karşılaşma da berabere tamamlandı. Türkiye Kupası'ndaki 6 mücadelede ise Trabzonspor 3, Kocaelispor 2 kez kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

LİGDE BORDO MAVİLİLER ÜSTÜN

Süper Lig'deki 40 maçın 20'sini Trabzonspor, 9'unu Kocaelispor kazandı, 11 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda bordo-mavililer 80 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü. İki takım, Süper Lig'de en son 9 Mayıs 2009'da Kocaeli'de karşılaştı. Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği maç, ligde oynanan son buluşma oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne son ama! Iğdır'da 90+7'de gelen golle 3 puan

Ne son ama! 90+7'de gelen golle 3 puan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.