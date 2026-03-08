Haberler

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın 58. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 58. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Kayseri'de son 11 maçta mağlup olmadan mücadele ediyor ve ilk yarıda rakibini 4-0 yenmişti.

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 58. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 57 maçın 34'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Trabzonspor, 107 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 72'sini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.

Kayseri'deki maçlar

Trabzonspor, deplasmanda da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, Kayseri'de oynadığı 28 karşılaşmanın 14'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 maç beraberlikle sona ererken 6 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Deplasmanda son 11 maçta kaybetmedi

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

En son 2012-2013 sezonunda Kayseri'de 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra rakibine 3 puan şansı vermedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
