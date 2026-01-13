Haberler

Trabzonspor ile İstanbulspor 30'uncu randevuda

Trabzonspor ile İstanbulspor 30'uncu randevuda
Trabzonspor ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında yarın 30. kez karşı karşıya gelecek. Maç, Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında yarın yapacakları maçla 30'uncu kez karşılaşacak.

Trabzonspor ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında yarın Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'da başlayacak maçta hakem Burak Demirkıran düdük çalacak. İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 1 kez karşı karşıya gelmiş ve o maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki rekabet 1972 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 15, İstanbulspor'un 7 galibiyeti bulunurken 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki ekip 2004 yılında Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

