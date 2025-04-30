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Trabzonspor ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali için Toplandı

Trabzonspor ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali için Toplandı
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali için organizasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bilet fiyatları, dağılımı ve güvenlik konuları görüşüldü.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasına ilişkin organizasyon toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç'ın yanı sıra finalist kulüplerin yetkilileri ve TFF profesyonelleri katıldı. Tribün dağılımı, bilet fiyatları, bilet satış usulü ve kulüplere verilecek olan akreditasyon kartlarının belirlendiği toplantıda genel güvenlik, protokol tribünü ve localar, müsabakadan bir gün önce yapılacak olan basın toplantısı ve antrenmanlar ile kupa seremonisine dair önemli konu başlıkları görüşüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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