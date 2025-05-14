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Trabzonspor ve Galatasaray Başkanları Ziraat Türkiye Kupası Öncesi Bir Araya Geldi

Trabzonspor ve Galatasaray Başkanları Ziraat Türkiye Kupası Öncesi Bir Araya Geldi
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Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep Gastronomi Akademisi'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

ZİRAAT Türkiye Kupası finali öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yemekte bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda bir araya geldi. Düzenlenen yemekte iki kulüp başkanının yanı sıra; yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin ileri gelenleri de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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