Trabzonspor ile RAMS Başakşehir FK 36'ncı randevuda

TRABZONSPOR ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın yapacakları maçla 36'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 35 maçta Trabzonspor'un 15, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Başakşehir FK'yı konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Süper Lig'de 64 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım galip gelerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 47 puanla 5'inci sırada yer alan Başakşehir FK ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 20, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 35 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 15, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı.

