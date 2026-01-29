Trabzonspor ile Antalyaspor 60. kez karşı karşıya

TRABZONSPOR ile Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın yapacakları maçla 60'ıncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 59 maçta Trabzonspor'un 35, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'un konuğu olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Süper Lig'de 20'nci haftaya girilirken Trabzonspor 41 puanla 3'üncü sırada yer alırken, deplasmanda galip gelerek 3'te 3 yapmak istiyor. Antalyaspor ise 19 puanla 14'üncü sırada yer alırken, sahasında galip gelerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 59'u Süper Lig, 12'si 2'nci Lig ve 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 79 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 46, Antalyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 18 maç da beraberlikle tamamlandı. Süper Lig'deki 59 maçta Trabzonspor'un 35, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 maç da berabere sonuçlandı.

Öte yandan iki takımın ligin ilk yarısında Trabzon'da iki takımın karşı karşıya geldiği maçtan ev sahibi ekip 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.