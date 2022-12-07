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Trabzonspor üzmedi üzülmedi! Premier Lig takımına geçit yok

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile hazırlık maçı yaptı. Bordo-Mavililer, dişli rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hull City'nin ardından bir başka İngiliz takımı Crystal Palace ile maç yaptı.

Trabzonspor üzmedi üzülmedi! Premier Lig takımına geçit yok

GEÇİT YOK

Karşılaşmada perdeyi 3. dakikada Trezeguet açtı. 7'de Eduard, Crystal Palace'a eşitliği getirdi. 23'te Umut Bozok, Trabzonspor'u tekrar öne geçirdi. 63'te Mateta skoru belirledi. Taraflar sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

İKİNCİ İNGİLİZ

Trabzonspor, bir önceki maçta Championship ekibi Hull City ile 1-1 berabere kalmıştı. Bordo-Mavililer, bir üst ligden gelen takımla ise 2-2 berabere kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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