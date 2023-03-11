Trabzonspor'un YouTube kanalı hacklendi! Elon Musk detayı bomba

Trabzonspor'un YouTube kanalı, hacklendi. Kanalın ismi ve logosu, Elon Musk'ın şirketi olan "Tesla" ile değiştirilirken, Musk'ın Tesla'nın yeni aracının tanıtımını yaptığı canlı yayın açıldı.

Siber korsanlar, Trabzonspor'un sosyal medya platformlarından olan YouTube kanalını ele geçirdi. Kanalın isminin Elon Musk'ın şirketi olan "Tesla" ile değiştirilmesi ve canlı yayın açılması dikkat çekti.

ELON MUSK'IN CANLI YAYINI AÇILDI

Hacklenen Trabzonspor'un YouTube kanalının ismi ve logosu, Elon Musk'ın şirketi olan "Tesla" ile değiştirilerek, tüm video arşivi silindi. 300 binden fazla abonesi bulunan kanalda, Elon Musk'ın Tesla'nın yeni aracını tanıttığı canlı yayın açıldı.

YOUTUBE İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Bordo-mavili ekipte kulüp yetkililer, YouTube yönetimiyle iletişime geçerken sorunun çözümü için görüşmeler sürüyor.