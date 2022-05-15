Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdiler - Haberler

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Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdiler

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdiler

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, yatakta şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'de katıldı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, şampiyonluğu coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonlukta kupa dün yapılan törenle Karadeniz ekibine teslim edildi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcuları da kupayla poz vermeyi ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kupa töreni sonrası geçe geç saatlerde Altay maçı için İstanbul'a giden bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupası ile yatakta poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz de katıldı. Oyuncular bu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdilerUğurcan Çakır

Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdilerBerat Özdemir

Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdilerDorukhan Toköz

Haberler.com - Spor

Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Spor, Haberler

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