Trabzonspor'un yıldızlarından olay poz! Şampiyonluk kupasıyla yarı çıplak yatağa girdiler - Haberler

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, şampiyonluğu coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonlukta kupa dün yapılan törenle Karadeniz ekibine teslim edildi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcuları da kupayla poz vermeyi ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kupa töreni sonrası geçe geç saatlerde Altay maçı için İstanbul'a giden bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupası ile yatakta poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz de katıldı. Oyuncular bu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Uğurcan Çakır

Berat Özdemir

Dorukhan Toköz

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