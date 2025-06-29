Trabzonspor'un Yeni Transferi Wagner Pina Bu Gece Trabzon'a Geliyor

TRABZONSPOR'UN Portekiz ekibi Estoril Praia'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Wagner Pina, bu gece Trabzon'a geliyor. Bordo-mavililerin genç sağ beki, bu gece saat 02.45'te Trabzon Havalimanı'na iniş yapacak.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 22 yaşındaki futbolcunun gece saatlerinde şehre ulaşacağı ifade edildi. Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna kattığı Wagner Pina'nın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.