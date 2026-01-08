Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un Wolfsberger Kulübünden transfer ettiği oyuncu, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca karşılandı.

Nwaiwu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da transferinden ve bu ailenin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Taraftarlar için elinden gelenin en iyi mücadeleyi vereceğini vurgulayan Nwaiwu, şunları kaydetti:

"Tabii ki onları da çok sevdiğimi iletmek isterim. İyi giden bir transfer süreci olduğunu ifade ederim ama sonuçlandığı için de ayrca mutluyum. Aileden biri olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'un bana milli takımın kapılarını açacağından, milli takım için bir platform olacağından eminim. Zaten sevdiğim bir kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettim."

Transfer sürecinde Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran Nwaiwu, "Onuachu'yu bir abi, kardeş gibi görüyorum. O da çok olumlu, güzel şeyler söyledi. Teklifi kabul edeceğimi ve burada olacağımı söyledim. Transferde onun da büyük katkısı oldu." dedi.

"Trabzonspor taraftarının benden beklentisine en iyi şekilde karşılık vermeye çalışacağım"

Nwaiwu, Trabzonspor taraftarının Avrupa'nın ve dünyanın en iyi taraftarları arasında yer aldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Her zaman Trabzonspor taraftarının benden beklentisine en iyi şekilde karşılık vermeye çalışacağım. Benim için önemli olan şeylerden birisi hocamın beni nerede görmek istediği. Çifte pozisyonda yani farklı pozisyonlarda da bulunabiliyorum, oralarda da görev alabiliyorum ama benim için önemli olan şey hocamızın benden beklentilerine karşılık verebilmek, hocamızın isteklerini karşılayabilmek. Gözlemlediğim kadarıyla birbirini seven oyunculardan kurulu bir takım olduğunu görebiliyorum, bir aile ortamı olabildiğini görüyorum. Herkesin destek olduğunu görebiliyorum. Ben de evimdeymiş gibi hissediyorum. Zaten bu aile ortamıyla birlikte, taraftarımızın bize göstereceği destekle birlikte başarılar kazanabileceğimizi düşünüyorum."

Kendisini coşkuyla karşılayan bordo-mavili taraftarlara üçlü çektiren Nwaiwu, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.