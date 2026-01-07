Haberler

Chibuike Nwaiwu'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Chibuike Nwaiwu'ya Trabzon'da coşkulu karşılama
Güncelleme:
Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'a transfer oldu. Havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Nwaiwu, takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti ve milli takım kapısını açan kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettiğini ifade etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a geldi. Bordo-mavili takımın yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Onuachu'nun transferde etkili olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu, saat 22.00 sıralarında Trabzon'a ulaştı. Havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Nwaiwu, sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Trabzonspor'a transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Chibuike Nwaiwu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gururlandırdı. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Transfer sürecim çok iyi geçti. Trabzonspor'u tercih etmemde milli takım kapısını açabilecek bir kulüp olması önemli bir etkendi" dedi.

Takımdaki Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ile de görüştüğünü ifade eden Nwaiwu, "Onuachu'yu bir abi gibi görüyorum. Bu süreçte onunla konuştum, bana çok güzel şeyler söyledi. Ben de ona buraya geleceğimi söyledim. Transferimde onun da katkısı oldu" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum"

Trabzonspor taraftarının Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını vurgulayan Nwaiwu, "Taraftarlarımızın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Hocamın beni sahada nerede görmek istediği önemli. Farklı pozisyonlarda görev alabilen bir oyuncuyum. Birbirini seven bir oyuncu grubunun içine geldim. Burada iyi bir aile ortamı olduğunu görüyorum. Taraftarlarımızla birlikte birçok zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Chibuike Nwaiwu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Nijeryalı futbolcunun Trabzonspor'da 27 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. - TRABZON

