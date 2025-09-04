Trabzonspor'un Yeni Transferi Bouchouari Trabzon'a Geldi

TRABZONSPOR 'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. 22 yaşındaki Fas asıllı Hollanda doğumlu futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen orta saha oyuncusu Bouchouari ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, sabah saat 10.00'da Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bouchouari, "Burada olduğum için çok mutluyum, bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Elbette kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Tekrar sahaya çıkmak için antrenmanlara başladım. Yakın zamanda da formama kavuşacağım" şeklinde konuştu.

'GÖRÜŞMELER GAYET POZİTİF SÜRDÜ'

Bouchouari, Trabzonspor'a transfer sürecine ilişkin, "Türkiye'deki büyük kulüplerden birisi olan Trabzonspor'dan teklif aldığım için gerçekten mutluyum. Bu benim için bir onurdur. ve burada bulunduğum için gurur duyuyorum. Transfer sezonunun başında görüşmelere başladıkları için çok teşekkür ediyorum. Görüşmeler gayet pozitif sürdü ve buraya geldiğim için de çok mutluyum. Ben genellikle arka tarafa sarkan bir özelliği olan bir oyuncuyum. Aynı zamanda aktifimdir. Oyuncular ve taraftarlar beni çok sevecekler bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'SÜPER LİG BİLDİĞİM BİR LİG'

Süper Lig'i yakından takip ettiğine vurgu yapan Bouchouari, "Süper Lig bildiğim ve takip ettiğim bir ligdi. Büyük kulüplerin olduğu bir lig. Trabzonspor'u da tabi ki de takip ediyorum. Nasıl oynadıklarını da biliyorum. Dolayısıyla bu da benim adaptasyonuma faydalı olacak" diye konuştu.

Bouchouari'nin gün içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.