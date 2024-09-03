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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

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Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan takımı yeniden Şenol Güneş'e emanet etti.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü camianın efsane ismi Şenol Güneş oldu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile bugün ofisinde ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, prensip olarak anlaşma sağladı. Taraflar arasında anlaşmanın detayları şekilleniyor.

Trabzonspor'un Güneş konusunda kısa süre içerisinde resmi adımı atması bekleniyor.

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

72 yaşındaki teknik adam, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte yeni takımında ilk sınavını son çalıştırdığı takım olan Beşiktaş karşısında verecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

Mehmet Ikbal:

bir Beşiktaşlı olarak kendisine başarılar diliyorum

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Arda Baki:

Yanlış zamanlama ama işte zaman olmadıgından değerlendirmiş

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SUNSET null:

tilkinin dönüp dolaştığı yer oldu TS! Haydi artık sevindirin taraftarı.

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Ümit Özdemir:

Şenol efendi lütfen çok istediğin Amarteyi Trabzona al Beşiktaşı kurtar bu dertten!

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Brh atr:

adamlar gidiyor geliyor bu kaçıncı oldu oda bilmiyor

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Mustafa Ozdil:

beşiktaşa verecek

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