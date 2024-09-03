Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü camianın efsane ismi Şenol Güneş oldu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile bugün ofisinde ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, prensip olarak anlaşma sağladı. Taraflar arasında anlaşmanın detayları şekilleniyor.

Trabzonspor'un Güneş konusunda kısa süre içerisinde resmi adımı atması bekleniyor.

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

72 yaşındaki teknik adam, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte yeni takımında ilk sınavını son çalıştırdığı takım olan Beşiktaş karşısında verecek.