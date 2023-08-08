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Trabzonspor'un yeni stat isim sponsoru Papara oldu

Spor Haberleri

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasını KAP'a bildirdi. Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, 1 milyar 416 milyon lirayı kasasına koyacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır. Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır. Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'un yeni stat isim sponsoru Papara oldu

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Trabzonspor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Adanalı yunus :

Sadece trabzonspor için söylemiyorum tüm klüpler için geçerli devletin kasasına girecek bu paralar bu şekilde bazı futbolcu bozuntularına ve menajerlere harcanıp duruyor...

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