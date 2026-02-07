Haberler

Trabzonspor otobüsüne saldırı anı ortaya çıktı: Yol kenarında pusu kurmuşlar

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor deplasmanına giden Trabzonspor kafilesine yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. Tekkeköy ilçesinde takım otobüsünün geçiş güzergahında pusu kuran saldırganların, aracı taş yağmuruna tuttuğu anlar saniye saniye objektiflere yansıdı. Trabzonspor Kulübü, görüntülerin ardından yaptığı zehir zemberek açıklamada, yaşananların tesadüf değil "organize bir suikast girişimi" olduğunu vurguladı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Samsunspor maçı öncesinde Trabzonspor takım otobüsüne düzenlenen taşlı saldırının şok edici görüntüleri ortaya çıktı. Tekkeköy ilçesinde kaydedilen görüntülerde, saldırganların yol kenarında pusu kurarak otobüsün geçişi sırasında taş ve yabancı maddelerle araca saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

YOL KENARINDA BEKLEYEN GRUP HAREKETE GEÇİYOR

Video kayıtlarında, yağışlı havaya rağmen yol kenarında bekleyen bir grubun, Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün yaklaşmasıyla birlikte harekete geçtiği görülüyor. Otobüsün geçişi esnasında fırlatılan taşlar araca isabet ederken, çevredeki güvenlik güçlerinin müdahale etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, bu görüntüleri delil kabul ederek şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA: "BU ARTIK ORGANİZE BİR SALDIRI"

Saldırı görüntülerinin yayılmasının ardından Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yayımladı. Yaşananların tesadüf olmadığını vurgulayan bordo-mavili kulüp, şu ifadeleri kullandı: "Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Kocaeli ve Antalya'dan sonra Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler kabul edilemez."

"CAN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA"

Kulüp, sporcuların ve teknik heyetin can güvenliğinin açıkça tehdit edildiğini belirterek, Türk futbolunun itibarına yönelik bu "alçakça girişimlerin" son bulması için failler hakkında emsal teşkil edecek cezalar verilmesini talep etti. Sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı vurgulandı.

