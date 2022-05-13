Trabzonspor'un şampiyonluk töreninin detayları belli oldu

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yarın Medical Park Stadyumu'nda yapılacak kupa töreninin detayları belli oldu. Kuzeyin Uşakları ekibinin dans gösterisi yapacağı kutlamalarda Dj Burak Yeter, Demet Akalın, Matthaios Tsahouridis, Özkan Meydan ve pek çok ünlü sanatçı sahne alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek törenle şampiyonluk kupasını kaldıracak. Haftalar süren hazırlıkların ardından yarın şampiyonluk kupasını taraftarlarının karşısında kaldırmaya hazırlanan Trabzonspor'un kupa töreni detayları belli oldu.

Havai fişek gösterisi, ışık ve lazer şovlarıyla görsel şölenin yaşanacağı kutlamalar saat 23.00'te son bulacak. Şampiyonluk coşkusunu sahasında taraftarlarıyla birlikte yaşayacak olan bordo mavili takım, ligin 37'nci haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacağı Altay mücadelesi için özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.