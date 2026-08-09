Haberler

Salah'a Karadeniz Usulü Karşılama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı videoda Karadenizli bir kadının rüyasında transferi görmesini ve ona yöresel lezzetlerle kahvaltı hazırlamasını konu aldı. 'Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur' notuyla paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için hazırladığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

Bordo-mavili kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videoda, Karadenizli yaşlı bir kadının, rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.

Videoda Salah, kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk oldu.

Karadenizli kadının Salah'ı elleriyle beslediği videoda, bölgenin misafirperverliğine de vurgu yapıldı.

"Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" notuyla paylaşılan video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Video, kısa sürede binlerce kez paylaşılırken çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansever son yolculuğuna memleketinden uğurlanacak

Ölümüyle milyonları yasa boğan Cansever’in cenaze programı belli oldu
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı

Cumhurbaşkanına tehditler savurmuştu: Ekipler gerekeni yaptı

Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor