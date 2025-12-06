Haberler

Rayyan Baniya ameliyat oldu

Rayyan Baniya ameliyat oldu
Güncelleme:
Trabzonspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya, sol kaval kemiği stres kırığı nedeniyle ameliyat edildi. Kulüp sağlık kurulundan yapılan açıklamada, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacağı belirtildi.

Trabzonspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinden ameliyat oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'ya Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak" ifadelerine yer verdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
