Rayyan Baniya ameliyat oldu

Trabzonspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinden ameliyat oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'ya Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak" ifadelerine yer verdi. - TRABZON