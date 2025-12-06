Rayyan Baniya ameliyat oldu
Trabzonspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya, sol kaval kemiği stres kırığı nedeniyle ameliyat edildi. Kulüp sağlık kurulundan yapılan açıklamada, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacağı belirtildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'ya Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak" ifadelerine yer verdi. - TRABZON
