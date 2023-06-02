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Trabzonspor'un Prensip Anlaşmasına Vardığı Kourbelis İstanbul'a Geldi

Trabzonspor'un Prensip Anlaşmasına Vardığı Kourbelis İstanbul'a Geldi

Spor Haberleri

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi. Transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavili ekip, Panathinaikos ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncu, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'dan TSİ 09.00'da kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Kourbelis'i taşıyan uçak, TSİ 10.00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'a menajeriyle birlikte geldi. Yunan oyuncu herhangi bir açıklama yapmadan kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.Bordo-mavili ekibin sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Spor

Panathinaikos Trabzonspor İstanbul Spor Haberler

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