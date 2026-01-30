Haberler

Trabzonspor'un Antalya deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı

Trabzonspor'un Antalya deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hesap.com Antalyaspor karşılaşması öncesi Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Kulüp yönetimi olayı kınayarak, faillerin bir an önce bulunmasını talep etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'na hareket eden kafileyi taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı gerçekleşti.

Açıklamada, saldırının kınandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından bu kez de Hesap.com Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı

Yaprak dökümü sürüyor! Fenerbahçe'de ayrlık resmen açıklandı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı

Yaprak dökümü sürüyor! Fenerbahçe'de ayrlık resmen açıklandı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama