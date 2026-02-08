Samsun'da Trabzonspor takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Samsunspor - Trabzonspor maçı öncesinde, Trabzonspor'un takım otobüsü taşlandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddia edilen 4'ü yaşı küçük 6 kişi gözaltına alındı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ile T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.