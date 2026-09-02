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Trabzonspor'un özel maç programı belli oldu

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Trabzonspor’un ekim ve kasım aylarında milli maçlar nedeniyle verilecek aralarda oynayacağı özel karşılaşmaların programı açıklandı.

Trabzonspor'un ekim ve kasım aylarında milli maçlar nedeniyle verilecek aralarda oynayacağı özel karşılaşmaların programı açıklandı. Bordo-mavililer, Trabzon'da Drogheda United'ı konuk ederken, Rusya'da ise Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilecek ilk arada 1 Ekim 2026 Perşembe günü kardeş kulübü Drogheda United ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Zenit ile Rusya'da karşılaşacak

Bordo-mavililer, ikinci milli arada ise Rusya'nın önemli kulüplerinden Zenit ile özel maç yapacak. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 17.00 olarak açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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