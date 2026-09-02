Trabzonspor'un özel maç programı belli oldu
Trabzonspor’un ekim ve kasım aylarında milli maçlar nedeniyle verilecek aralarda oynayacağı özel karşılaşmaların programı açıklandı.
Trabzonspor'un ekim ve kasım aylarında milli maçlar nedeniyle verilecek aralarda oynayacağı özel karşılaşmaların programı açıklandı. Bordo-mavililer, Trabzon'da Drogheda United'ı konuk ederken, Rusya'da ise Zenit ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilecek ilk arada 1 Ekim 2026 Perşembe günü kardeş kulübü Drogheda United ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Zenit ile Rusya'da karşılaşacak
Bordo-mavililer, ikinci milli arada ise Rusya'nın önemli kulüplerinden Zenit ile özel maç yapacak. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 17.00 olarak açıklandı.