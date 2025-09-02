Trabzonspor'un Kaleci Arayışları Hız Kazandı

TRABZONSPOR'da Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışları hız kazanırken bir yandan da gözler kadrodaki genç kalecilere çevrildi.

Trabzonspor'da başarılı isim Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışları hız kazandı. Bordo-mavililer, yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak için hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan adayları listesine aldı. Yönetim; Bilal Beyazıt, Muhammed Şengezer, Deniz Ertaş ve Doğan Alemdar gibi isimlerin yanı sıra altyapıdan çıkacak yerli kalecileri de değerlendirmeye aldı.

BİLAL BEYAZIT (KAYSERİSPOR)

26 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in istikrarlı kalecilerinden biri. Kayserispor formasıyla son iki sezonda sergilediği performansla milli takıma kadar yükseldi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro.

MUHAMMED ŞENGEZER (BAŞAKŞEHİR)

27 yaşındaki kaleci, daha önce Bursaspor ve Başakşehir formaları giydi. Tecrübesiyle kısa vadede çözüm olabilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon Euro.

DENİZ ERTAŞ (KONYASPOR)

20 yaşındaki genç file bekçisi, Konyaspor altyapısından yetişti. U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Ertaş, geleceğe yatırım olarak düşünülen adaylardan biri. Piyasa değeri yaklaşık 700 bin Euro.

DOĞAN ALEMDAR (RENNES)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen 22 yaşındaki milli kaleci, daha önce Kayserispor'da parladı. Türkiye'ye dönüşü zor görünse de Trabzonspor yönetimi ilgisini sürdürüyor. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro.

DİOGO SOUSA (BODRUM FK)

25 yaşındaki Portekizli kaleci, 1. Lig'de Bodrum FK formasıyla dikkat çeken performans sergiledi. Sürpriz adaylardan biri olarak gündemde. Piyasa değeri yaklaşık 1,4 milyon Euro.

ADAY KALECİLERİN PİYASA DEĞERLERİ

Trabzonspor'un gündemindeki kaleciler arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim, Fransa Rennes forması giyen Doğan Alemdar oldu. 22 yaşındaki milli file bekçisinin güncel değeri 5 milyon Euro seviyesinde. Onu, Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Beyazıt 3 milyon Euro ile takip ediyor. Başakşehir'in 27 yaşındaki eldiveni Muhammed Şengezer 1,5 milyon Euro, Bodrum FK'nin Portekizli kalecisi Diogo Sousa 1,4 milyon Euro, Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş ise 700 bin Euro değerle listede yer aldı.

GÖZLER BİR YANDAN DA GENÇ KALECİLERDE

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yüksek bonservisle Galatasaray'a gitmesinin ardından, altyapıdan yetişen genç kaleciler kulübün stratejilerinde yeniden merkezi bir rol kazandı.

ONURALP ÇEVİKKAN REAL MADRİD'İN RADARINDA

Trabzonspor altyapısında yetişen 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan, özellikle Türkiye U19 Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Altınordu'dan 700 bin Euro'ya transfer edilen genç kaleci için Real Madrid'in 10 milyon Euro'luk teklif sunduğu ancak Trabzonspor'un bu teklifi geri çevirdiği biliniyor; İspanyol scout'lar U18 düzeyindeki maçlarını yakından takip ediyorlar Ayrıca, Real Madrid scout ekibinin Onuralp için özel olarak rapor hazırladığı kaydedildi.

AHMET DOĞAN YILDIRIM İLE EROL CAN ÇOLAK GÜVEN VERİYOR

Trabzonspor U19 takımının kalesinde Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak da öne çıkan genç isimler olarak dikkat çekiyor. 18 yaşındaki Ahmet Doğan, UEFA Gençlik Ligi'ndeki tarihi başarıda önemli rol oynadı ve 18 maçta oynadığı maçlarda 11 kez kalesini gole kapatmayı başardı Öte yandan 19 yaşındaki Erol Can Çolak, Onuralp ve Ahmet Doğan'ın sakatlığı sonrası kritik maçlarda forma giyerek, Inter U19'a karşı oynanan UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında penaltı kurtarışıyla öne çıkmıştı.