Trabzonspor'un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi imzası

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gol yükünü Onuachu, Augusto ve Muçi sırtladı.

Ligde ilk yarı oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 33 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu forma giydiği 15 karşılaşmada 11 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

Onuachu'yu 16 maçta 8 golle sezon öncesi transfer edilen Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto takip etti. Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Ernest Muçi ise özellikle son haftalarda öne çıkarak 14 karşılaşmada 7 golle üçüncü sırada yer aldı.

33 golün 26'sını kaydettiler

Onuachu, Augusto ve Muçi, Süper Lig'in ilk yarısında 33 golün 26'sını kaydederek gollerin büyük bölümünü sağlayan isimler oldu.

Bordo-mavili futbolcular, gollerinin yüzde 78.7'sine imza attı ve ilk yarıda önemli puanlar kazandırarak takımlarını zirve yarışında tuttular.

Ligde 13 takımdan fazla gol attılar

Onuachu, Augusto ve Muçi toplam gol sayısında 26 golle Süper Lig'de 13 takımdan fazla gol kaydettiler.

Bordo-mavili oyuncular, Gaziantep FK (24), Samsunspor (22), Göztepe (21), Gençlerbirliği (21), TÜMOSAN Konyaspor (21), Çaykur Rizespor (20), Corendon Alanyaspor (16), Hesap.com Antalyaspor (16), Zecorner Kayserispor (16), Kocaelispor (15), Kasımpaşa (14), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (14), ikas Eyüpspor (10) takımlarından fazla gol attı.

Toplam 8 futbolcu gol attı

Trabzonspor'da ligin ilk yarısında 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Oulai ve Zubkov ikişer gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve Danylo Sikan da birer kez rakip fileleri havalandırdı.