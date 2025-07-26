Trabzonspor'un Genç Yıldızı Salih Malkoçoğlu'ndan Açıklamalar

Trabzonspor'un Genç Yıldızı Salih Malkoçoğlu'ndan Açıklamalar
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Trabzonspor'un genç oyuncusu Salih Malkoçoğlu, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, mevkinin öneminden çok nasıl oynadığının daha fazla anlam taşıdığını vurguladı ve yoğun kamp dönemini değerlendirdi.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Salih Malkoçoğlu, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mevki çok önemli değil, nerede ve nasıl oynadığım daha önemli" dedi.

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı hazırlık maçında takımının ilk golünü atan genç oyuncu Salih Malkoçoğlu, karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Erzurum'da yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Malkoçoğlu, "Maçlarda genç arkadaşlarımızla birlikte uzun süreler aldık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Aslında kendimi orta sahada daha rahat hissediyorum ama stoperde de rahat oynuyorum. Bugün biraz daha sağ bekte görev aldım. Benim için aslında mevki çok önemli değil, nerede ve nasıl oynadığım daha önemli" ifadelerini kullandı.

Sahaya çıktığında takım arkadaşlarının da kendisine büyük motivasyon sağladığını vurgulayan Malkoçoğlu, "Arkadaşlarımla beraber büyük başarılar elde ettik. Onlarla burada olmak benim için büyük gurur. Yoğun bir kamp geçiriyoruz ve bizim için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Aramızdan ayrılan U19 oyuncuları için de hayırlısını diliyorum. Gereken buymuş, yolları ve bahtları açık olsun. Adaptasyon süreci illaki oluyor, çünkü farklı bir sistem deniyoruz ve buna alışmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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