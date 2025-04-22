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Trabzonspor'un Folcarelli'sinin Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonspor'un Folcarelli'sinin Sağlık Durumu Açıklandı
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Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Trabzonspor, Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynanan mücadele sakatlanarak oyundan çıkan Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada yaptı. Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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