Trabzonspor'un Folcarelli'den Mutlu Açıklamalar
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdüren Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, performanslarından memnun olduklarını ve önlerindeki maçlarda seriyi devam ettirmek istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, galibiyet serisini devam ettirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Papara Park'taki maçın ardından açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı bunu söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Buna rağmen bir arada kalmayı, birlikte kalabilmeyi başardık. Maçı gol yemeden bitirdik. Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirebildik. Dolayısıyla galibiyetle buradan ayrıldığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Samsunspor maçında da seriyi devam ettirmek istediklerinin altını çizen Folcarelli, "Sezona dinamik şekilde bir galibiyet serisiyle başlamak gerçekten çok önemlidir. Bu seriyi de kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Gelecek hafta da evimizde oynayacağız. Bu seriye aynı şekilde 3 puanla devam etmek istiyoruz." dedi.

Sağlık durumu ve maç içerisindeki oyuncu değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Folcarelli, maçtan bir gün önce hafif bir şey hissettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Risk almak istemedim. Ciddi derecede bir şey hissetmedim. Herhangi bir ses veya yırtılma tarzı benzer riskli bir şey yoktu. Ben de bunun yerine yerime girip yüzde 100'ünü verebilecek bir takım arkadaşımın oyuna devam etmesini tercih ettim. Böylelikle takıma daha faydalı, daha iyi yardımcı olabilecek biri benim yerime girmiş oldu."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
