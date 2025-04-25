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Trabzonspor'un finale çıkışını coşkuyla kutladılar

Trabzonspor'un finale çıkışını coşkuyla kutladılar
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UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor'un Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmasını bordo-mavili taraftarlar coşkuyla kutladı.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor'un Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmasını bordo-mavili taraftarlar coşkuyla kutladı.

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor, Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırırken yüzlerce taraftar karşılaşmayı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19, Salzburg U19 ile karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Stadyumu'nda oynanan müsabakada Trabzonspor, Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Salzburg takımının golü ise John Mellberg'den geldi. Karşılaşmayı kurulan dev ekranda izleyen bordo-mavililer ikinci yarıda yağan yağmura aldırış etmeden takımlarına destek vermeye devam etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle yoğun bir sevinç yaşayan Trabzonluların coşkusu görülmeye değerdi.

Finale yükselen Trabzonspor'un rakibi AZ Alkmaar - Barcelona maçının galibi olacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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