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Trabzonspor'un eski futbolcusu Nemsadze Gürcistan'da toprağa verilecek

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Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Giorgi Nemsadze'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp, 1996-1997 sezonunda forma giyen Nemsadze için başsağlığı diledi; cenazesinin 23 Ekim Cuma günü Gürcistan'da toprağa verileceği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Giorgi Nemsadze'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giorgi Nemsadze'nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Trabzonspor'da 1996-1997 sezonunda forma giyen Giorgi Nemsadze'nin cenazesinin, 23 Ekim Cuma günü ülkesi Gürcistan'da toprağa verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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