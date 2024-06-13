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Trabzonspor'un eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu toprağa verildi

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Trabzonspor'un dün vefat eden eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu'nun cenazesi İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Aksu'ya ailesi, yakınları, Trabzonspor Kulübü yöneticileri, eski futbolcular ve birçok kişi katıldı.

Trabzonspor'un dün vefat eden eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu'nun cenazesi toprağa verildi.

Aksu için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzonspor Kulübü yöneticileri, eski futbolcular, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aksu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Bostancı Mezarlığı'na defnedildi.

Bordo-mavili takımın ilk kadrosunda 2 sezon futbol oynayan Aksu, daha sonra kulüpte genel sekreterlik ve divan kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Spor

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